Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da işçi otobüsüyle kamyon çarpıştı: 30 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsle kamyonun çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
Turgutlu'dan Manisa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya giden işçileri taşıyan otobüs, Bağyurdu OSB kavşağı yakınında demir profil yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan profiller otobüsün camından içeri girdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, yaralanan 30 işçi, Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan işçilerin bulunduğu otobüste sıkışanların kurtarılması için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Etiketler: Manisa Otobüs Trafik Kazası
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