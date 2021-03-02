Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinin atık depolama sahasında yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
Manisa'nın Atatürk Mahallesi Dericiler Sitesi yakınlarındaki bir geri dönüşüm tesisinde atıkların depolandığı sahadan dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
Rüzgarın da etkisiyle hızla tutuşan atıklar nedeniyle büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve ilçe belediyelerin su tankerleri müdahalede bulundu.
İlk belirlemelere göre yaralanan yok
Yangın nedeniyle çıkan yoğun dumanın Manisa Batı çevre yolunda sürücülerin görüş mesafesini olumsuz etkilendiği gözleniyor. Yangında ilk belirlemelere göre yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Yangın
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