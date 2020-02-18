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Manisa'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Manisa Kırkağaç'ta 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesi saat 19.09'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.
Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana geldi.
Manisa Valisi, ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını açıkladı.
Kırkağaç Belediye Başkanı, "Henüz bir hasar bildirimi bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 19:27
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