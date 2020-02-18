Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesi saat 19.09'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.

Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana geldi.

Manisa Valisi, ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını açıkladı.

Kırkağaç Belediye Başkanı, "Henüz bir hasar bildirimi bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.