Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'd3 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Manisa'nın tamamında ve İzmir'in bazı ilçelerinde de hissedildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı depremde ilk ulaşan bilgilere göre hasar da meydana gelmedi.