Adala Mahallesi'nde, henüz plakası ve sürücüleri tespit edilemeyen yolcu otobüsü, minibüs ve otomobil çarpıştı.

Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: AA, TRT Haber