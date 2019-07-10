Türkiye
Manisa'da 3 araç çarpıştı: 6 ölü, 5 yaralı
10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:16 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:06
Manisa'nın Salihli ilçesinde otobüs, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Adala Mahallesi'nde, henüz plakası ve sürücüleri tespit edilemeyen yolcu otobüsü, minibüs ve otomobil çarpıştı.
Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: AA, TRT Haber
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