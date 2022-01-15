Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki altyapı çalışmalarında görev yapan işçilerden Ahmet Çolak'ın 3 metre derinliğindeki çukura indiği sırada toprak kayması meydana geldi. Çolak'ın toprak altında kalması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede çalışma yapıldığı esnada ikinci kez heyelan yaşandı. İtfaiye ekibinden iki kişi, ikinci heyelanda toprak altında kaldı. Söz konusu itfaiye erleri ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Toprak kayması yaşanmaması için iş makinalarıyla bölgede önlem alındı.

Ahmet Çolak'ı kurtarma çalışması kazma ve küreklerle sürdürülüyor.