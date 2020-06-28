Alınan bilgiye göre, organize sanayi bölgesi içerisinde faaliyet gösteren atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.

Bölgeye 7 itfaiye, 4 sulama tankeri sevk edildi.

Hem tesis içinde hem de dışında süren yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin kimyasal atık olması nedeniyle yangına müdahalede güçlük çektiği belirtiliyor.