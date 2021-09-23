Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manavgat'ta orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Altınkaya Mahallesi'nin Zerk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
İlk etapta 2 uçak ve 8 helikopterle havadan, 7 arazözle de karadan müdahale edilen alevler söndürülmeye çalışılıyor.
Öte yandan, dün yine aynı bölgede yangın çıkmış, 1 dönümlük alan zarar görmüştü.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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