Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Manavgat'ta orman yangını
[Fotoğraf: Arşiv (AA)]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangın saat 10.00 sıralarında Manavgat'ın Altınkaya Mahallesi'ndeki ormanda başladı.
Köprülü Kanyon Milli Parkı içindeki Oluk mevkiinde çıkan yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Alevlere 5 helikopter, 2 uçak ile havadan, 20 arazözle de karadan müdahale ediliyor.
Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
Son Haberler
- 11:58
- 11:49
- 11:49
- 11:44
- 11:45
Sıradaki Haber
Kaçkar Dağı'nın zirvesi beyaza büründü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz