Yangın saat 10.00 sıralarında Manavgat'ın Altınkaya Mahallesi'ndeki ormanda başladı.

Köprülü Kanyon Milli Parkı içindeki Oluk mevkiinde çıkan yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Alevlere 5 helikopter, 2 uçak ile havadan, 20 arazözle de karadan müdahale ediliyor.

Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.