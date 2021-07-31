Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

10 yangına müdahale sürüyor

Öte yandan ülke genelinde çıkan 88 orman yangını kontrol altına alındı, 10 yangına müdahale ise sürüyor.

Antalya'daki 3 yangına ise ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Manavgat ilçesindeki yangınlara 960 personel, 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 201 arazöz, 30 iş makinası ve 30 su ikmal aracı ile müdahale edildi.

Yangından 13 mahalle yoğun olarak etkilendi ve tahliye edildi. 22 mahalle ise kısmi olarak etkilendi.

Manavgat'ta yangının yayılması nedeniyle bir mahalle daha boşaltıldı

Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının büyümesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.

İlçede Gebece Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Ahmetler Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.