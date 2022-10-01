Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 12:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Maltepe'de inşaat alanında göçük
İstanbul Maltepe'de inşaat alanında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
Maltepe'de bir inşaatta istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi. İki işçi toprak altında kalırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçilerden biri kurtarılırken toprak altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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