Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da zincirleme kaza: 13 yaralı
Malatya’da zincirleme kaza meydana geldi. 8 aracın karıştığı trafik kazasında 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Malatya Beylerderesi Viyadüğü üzerinde, 8 araç peş peşe çarpıştı.
Kazaya karışan araçlar da bulunan 13 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Malatya-Kayseri yolunda uzun kuyruklar oluştu. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı, trafik yeniden normale döndü.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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