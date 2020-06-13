Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'da iki yük treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesine çalışılıyor.
Battalgazi ilçesine Kemerköprü Mahallesi yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi.
[Fotoğraf: İHA]
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: yük treni Tren kazası malatyaSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 07:20
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