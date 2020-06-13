Battalgazi ilçesine Kemerköprü Mahallesi yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi.

[Fotoğraf: İHA]

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.