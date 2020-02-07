Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde kökünden sökülen bir ağaç park halindeki hafif ticari bir aracın üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Fırtına elektrik kesintilerine de sebep oldu

Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı olayda, park halindeki aracın üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık bir çalışması sonucunda bulunduğu yerden halatlarla kaldırıldı.

Araçta küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan şiddetli fırtına nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.