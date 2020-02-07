Haber Giriş: Kaynak: İHA
Malatya'da şiddetli fırtına ağaç devirdi
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kökünden sökülen ağaç bir aracın üzerine devrildi, bazı mahallelerde de elektrik kesintileri yaşandı.
Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde kökünden sökülen bir ağaç park halindeki hafif ticari bir aracın üzerine devrildi.
Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Fırtına elektrik kesintilerine de sebep oldu
Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı olayda, park halindeki aracın üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık bir çalışması sonucunda bulunduğu yerden halatlarla kaldırıldı.
Araçta küçük çapta maddi hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Öte yandan şiddetli fırtına nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.
Etiketler: malatya Şiddetli fırtına ağaçSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 05:03
Yükleniyor lütfen bekleyiniz