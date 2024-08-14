Malatya'da otobüs kazası: 22 yaralı

Bodrum'dan Van'a giden Ş.C. idaresindeki yolcu otobüsü, D-300 kara yolu Doğanlar Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 36 yolcudan 21 yolcu ve 1 muavin yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralılardan V.K. ve M.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanlığı, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Malatya Akçadağ mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 22 kişi yaralanmıştır.

Yaralılarımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."