Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 23:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
[Fotograf: İHA]
Malatya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi’nde işçi servisi ile otomobil çarpıştı.
İlk belirmelere göre kazada 10 kişi yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:33
- 23:27
- 23:32
- 23:05
- 23:01
Sıradaki Haber
Yozgat’ta iş makinesi doğal gaz hattına zarar verdi, kentin gazı kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz