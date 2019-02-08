Malatya'da Ali Uçar idaresindeki 58 AAC 917 plakalı yolcu otobüsü, Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ayrımında, Battal Yardımcı'nın kullandığı 44 ED 711 plakalı Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü ile çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Malatya Valisi olay yerinde inceleme yaptı

Kazada yaralanan 3'ü ağır 18 kişi, ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Malatya Valisi Aydın Baruş olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kazada, araçlardaki 18 kişinin yaralandığını belirten Baruş, "Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Hepsi hastanelere intikal ettirildi. Gerçekten çok üzüldük. Ancak şu ana kadar herhangi bir vefat haberi almamamız bizim için teselli kaynağı oldu. İnşallah yaralı vatandaşlarımız kısa zamanda şifaya kavuşur" dedi.

Kaynak: AA