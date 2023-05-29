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Türkiye
İHA 29.05.2023 05:40

Malatya'da hasarlı evde göçük meydana geldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremlerde hasar alan müstakil bir evde göçük meydana geldi.

Malatya'da hasarlı evde göçük meydana geldi
[Fotograf: İHA]

Lavanta Sokak içerisinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde hasar aldıktan sonra boşaltılan müstakil bir evin arka bölümünde göçük meydana geldi.

Büyük bir gürültü ile meydana gelen göçük sonrası ihbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sokak sakinlerinin göçük altında bir kişinin kalma ihtimalinin olduğunu belirtmesi üzerine ekipler çalışma başlatırken, yapılan çalışmalarda enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.

Evin geriye kalan kısımlarının da çökme ihtimaline karşın olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, ekipler çalışmalarını tamamladı.

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