Malatya Valiliği, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verilmesine karar verdi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da yaptığı açıklamada, üniversiteye bağlı Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında da eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: TRT Haber