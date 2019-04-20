Türkiye
Malatya'da demir cevheri taşıyan tren boş vagonlara çarptı
20 Nisan 2019 Cumartesi 16:00 - Son Güncelleme 20 Nisan 2019 Cumartesi 16:10
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde lokomotiften ayrılan demir madeni yüklü vagonlar, garda bekleyen boş vagonlara çarparak devrildi. Kazada 2 makinist yaralandı.
Malatya Hekimhan'da demir cevheri taşıyan yük treninin freni boşaldı.
Garda makas değiştirerek boş vagonlara çarpan vagonlar, çarpmanın etkisiyle raydan çıkarak devrildi.
Kazada 2 makinist yaralanırken, Devlet Demir Yolları ekiplerinin hattın ulaşıma açılması için başlattığı çalışma sürüyor.
Kaynak: TRT Haber
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