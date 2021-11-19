Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da bir kişi, eşi ve çocuklarını rehin aldı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da boşanma aşamasındaki bir kişi, eşi ve çocuklarını evde rehin aldı. Şüphelinin ikna edilebilmesi için çalışmalar sürüyor.
Merkez Battalgazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden H.U, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de olası bir operasyon için hazır bekletildiği bölgede, geniş güvenlik önlemleri alındı.
Zanlının ikna edilebilmesi için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Malatya
Son Haberler
- 18:52
- 18:40
- 18:34
- 18:17
- 18:33
Sıradaki Haber
Adana'da bir kişiye mısır yılanı bulundurmaktan ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz