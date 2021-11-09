Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

İş yerlerinin olduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

11 kişi yaralı kurtarıldı

AFAD, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 11 kişinin enkazdan yaralı kurtarıldığını açıkladı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Malatya'da 2 katlı bina çöktü. Bölgedeki son duruma dair canlı görüntüler @trthaber'de. https://t.co/WdmabJRfK4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2021

AKUT Başkanı Şalcı: Enkaz altında kalanların yer tespiti yapılıyor

AKUT Başkanı Recep Şalcı, TRT Haber canlı yayınında, "Enkaz altında kalanların yer tespiti yapılıyor." dedi.

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi. AKUT Başkanı Recep Şalcı, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/Z1kQtvnMp5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2021

"Tahmini 10-15 kişi göçük altında"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, tahmini olarak 10-15 kişinin göçük altında olduğunu söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir binada göçük meydana gelen Malatya'daki son durumu @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/0Um2lP6ZQy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2021

Bölgeye destek ekipleri sevk edildi

Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.

Binanın çökmeden önceki hali:

[Binanın çökmeden önceki hali]