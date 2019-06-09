Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden Nurullah Eray'ın kontrolündeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen Yusuf A'nın kullandığı 34 RJ 5171 otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle içinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi.

Kazanın ardından sürücü Yusuf A. ve yanındaki Abdülsamet T, arkalarından gelen Abdülsamet T'nin babası Mehmet T'nin kullandığı 34 JF 3804 plakalı otomobile binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunan 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 12 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren 9 yaşındaki Hiranur Özçelik ve 8 yaşındaki Yahya Özçelik'in cenazeleri ise morga götürüldü.

Hastanede tedavi gören yaralılardan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Özçelik ile 8 yaşındaki Yusuf Eray da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Abdussamet T. Burdur’da yakalandı

Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdussamet Topçi Burdur'da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alının Topçi sevk edildiği adliyede tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.



Babası da gözaltına alındı

Abdülsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi ise Bağcılar'daki adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet T. işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Mehmet T. çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine "Ben vurmadım vuranın arkadaşının babasıyım. Ambulansı aradım. Kaçmadım" dedi.

Kaynak: AA