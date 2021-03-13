Öğretmen N.P., meslektaşı olan 22 yıllık eşinin maaş kartını 15 sene önce aldığı ve bir daha vermediği, bu nedenle de şiddetli geçimsizlik yaşadıkları gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Gaziantep 1. Aile Mahkemesinde yapılan yargılamanın ardından çiftin boşanmasına hükmedilirken, gerekçeli karar da açıklandı.

Tüm beyan ve deliller birlikte değerlendirildiğinde öğretmen çift arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığı belirtilen kararda, "Davalının eşine ekonomik şiddet uyguladığı ve davalının tam kusurlu davranışları neticesinde evlilik birliğinin kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmasına neden olduğu anlaşılmıştır" bilgileri yer aldı.

Mahkeme, çocukların velayet hakkının anneye verilmesi ve davacı kadına 10 bin maddi, 15 bin de manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

İtiraz üzerine tazminat artırıldı

Karar sonra davacı N.P., boşanma davasında hükmedilen 25 bin liralık tazminatın az olduğu gerekçesiyle üst mahkemeye başvurdu. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, itirazı yerinde bularak, boşanmanın yerinde olduğunu ancak tazminat miktarının az olduğunu kararlaştırdı.

Erkeğin maaş kartını almak suretiyle kadına ekonomik şiddet uyguladığı, davacı kadının bir kusurunun bulunmadığını belirten daire, tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaydaki kusur derecesi, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat ile ilgili kanunlar dikkate alındığında kadına 25 bin maddi, 20 bin de manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Daire, davalının yaptığı itirazı ise yerinde bulmayarak reddetti.

