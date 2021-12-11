Dulkadiroğlu ilçesinin kırsal Döngele Mahallesi'nde yaşayan Remzi Bolat’ın eşi 2 sene önce yaşamını yitirdi.

Çocuğu olmayan Bolat, Resul T. ile tanıştı. Resul T., kendisini evlendireceğini ve yaşlı maaşı bağlatacağını söylediği Bolat ile yakınlık kurdu.

Resul T., daha sonra, "Sen benim ikinci babamsın" dediği Remzi Bolat'ı notere ve tapuya götürdü. Resul T., okuma yazma bilmeyen Bolat'a verdiği belgelere parmak bastırıp, 3 evle 3 arsasını kendi üzerine geçirdi.

Olanları duyan Remzi Bolat'ın kardeşi Şaban Bolat, adliyeye gidip ağabeyinin vasisi olmak istedi. Kahramanmaraş 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi Şaban Bolat'ı, Remzi Bolat'a vasi olarak atadı. Şaban Bolat daha sonra gayrimenkullerin yaklaşık 4 milyon TL değerinde olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Önce notere, sonra da tapuya götürdü"

Dolandırıldığı 3 evle 3 arsanın kendisinin ve eşinin ailelerinden miras kaldığını, parmak basıp her şeyini kaybettiğini söyleyen Remzi Bolat, "Sen benim ikinci babamsın" diye yaklaşan Resul T.'ye güvendiğini ifade etti.

Resul T.'nin kendisiyle yakından ilgilendiğini anlatan Bolat, ''Beni berbere götürüp tıraş ettirdi. Kuaförde, 'Bunu tıraş yap. Kadın bulup evlendireceğim, aylığa bağlayıp lüks yerlerde yaşatacağım' dedi. İyi bir adam sandık ama dolandırıcıymış.

Benim evim gitti, 2 dairem gitti, 3 arsam gitti. Bunların hepsini almış, benim üzerimde bir şey kalmadı. Önce notere, sonra da tapuya götürdü. Tapuda ne yaptıysa bilmiyorum. Bu işi iyi kavramış, hepsini almış" dedi.

Parmağını da boya kalmaması için kolonyayla silmiş

Şaban Bolat ise ağabeyinin üzerinde sadece bir tarla kaldığını, yaşananları öğrenip vasi olarak atandıktan sonra dolandırıcının tarlayı alamadığını söyledi.

Resul T.'yi ağabeyinin yanında hiç görmediğini belirten Şaban Bolat, gayrimenkulleri geri almak istediklerini ifade ederek, "Hiçbir şeyden de haberimiz yok. Ağabeyimi götürür, 'Şunu yapamadık parmak bas' dermiş, daha sonra da yemek yedirip gezdirirmiş. 'Benim babam öldü, ikinci babam sensin. Seni evereceğim, aylığa bağlatacağım' diyerek kandırmış. Arabaya bindirip, notere götürüp, parmak bastırıp yemek yedirdikten sonra da gezdirip getirirmiş.

Parmağını da boya kalmaması için kolonyayla da silermiş. Ben bu adamı bir defa avukatın yazıhanesine giderken gördüm, 'Sen bu işi terk edeceksin' dedim. Ağabeyimin oturduğu evi aldı, 2 dairesini aldı. Sanayide 1 arsası vardı onu aldı, köyde 1 arsa daha vardı onu aldı. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan gayrimenkulleri önce kendi üzerine aldı, daha sonra da hanımının üzerine geçirmiş. Yani sen bir şey iddia ettiğin zaman 'Benim üzerimde bir şey yok' deyip kenara çıkıyor. Biz, gayrimenkullerin geri alınmasını istiyoruz" diye konuştu.