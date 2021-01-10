Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lojistik deposunda yangın: Müdahale sürüyor
Şanlıurfa'da lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen depodaki yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Etiketler: Yangın
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