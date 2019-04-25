Türkiye
Lice'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
25 Nisan 2019 Perşembe 10:31 - Son Güncelleme 25 Nisan 2019 Perşembe 10:36
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
Kaynak: AA
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