Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lastik botun batması sonucu 3 düzensiz göçmen öldü
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kurtarıldı.
Çeşme'den denize açılan lastik bot, henüz bilinmeyen bir nedenle battı.
Durumun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
3 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı
İlk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Sahil güvenlik ekiplerince 3 kişi kurtarıldı.
Şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olduğu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarına hava ve denizden devam ediyor.
Cenazeler, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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