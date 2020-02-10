Haber Giriş: Kaynak: AA
Lastik botta 42 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Maden Adası açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bir botun Midilli'ye doğru ilerlediğini tespit etti.
Harekete geçen ekipler, botu durdurarak 7'si kadın 22'si çocuk olmak üzere 42 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalandı.
Göçmenlerle ilgili yasal işlemler başlatıldı.
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