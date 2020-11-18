Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferleri iptal oldu
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Ege ve Güney Marmara'da etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yapılması planlanan seferler iptal oldu.
GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.
Erdek, Balıklı, Avşa, Marmara ve Ekinlik hattındaki tüm seferler de beklenen fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
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