Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı

Olay İstanbul Kasımpaşa'da meydana geldi. İddiaya göre genç kadın, kuyumcuya önce erkek arkadaşıyla geldi. 250 bin lira değerindeki altın tacı beğendi. Ancak, tacı alamadı.

Ertesi gün kuyumcuya tek başına giden kadın, önce tacın fotoğraflarını çekti. Ardından tacı çalıp kaçtı.

Kuyumcu, kadını yakalamak için peşinden koşsa da başarılı olamadı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yakalanan hırsız, "Sevgilimle gördük beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım" dedi.

Evde bulunan taç kuyumcuya teslim edildi.