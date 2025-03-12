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Türkiye
DHA 12.03.2025 10:49

Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı

İstanbul'da bir hırsız, girdiği kuyumcuda bir süre incelediği 250 bin lira değerindeki tacı çalıp kaçtı. Yakalanan kadın, "Sevgilim bana parası yok diye alamadı, o üzülmesin diye çaldım" dedi.

Olay İstanbul Kasımpaşa'da meydana geldi. İddiaya göre genç kadın, kuyumcuya önce erkek arkadaşıyla geldi. 250 bin lira değerindeki altın tacı beğendi. Ancak, tacı alamadı.

Ertesi gün kuyumcuya tek başına giden kadın, önce tacın fotoğraflarını çekti. Ardından tacı çalıp kaçtı.

Kuyumcu, kadını yakalamak için peşinden koşsa da başarılı olamadı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yakalanan hırsız, "Sevgilimle gördük beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım" dedi.

Evde bulunan taç kuyumcuya teslim edildi.

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Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
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