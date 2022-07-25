Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca karadan ve havadan yoğun şekilde müdahale edildi.

Karadan yürütülen çalışmalara, havanın kararmasıyla gece görüşlü 2 helikopterin desteğiyle devam edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla da 26 helikopter, 9 uçak, 78 arazöz, 8 dozer ve 485 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde devam etti.

Yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla 15 saat sonra kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

MSB 8 helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Kütahya Emet’te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir ve Isparta'dan 8 helikopterin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından görevlendirilen ve yangın söndürme teçhizatına sahip helikopterlerin bölgeye intikal ettiği belirtilerek, Emet'te bulunan bir adet İHA ile yangın söndürme çalışmaları havadan takip edilerek koordinasyon için görüntü aktarımı yapıldığı aktarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Paylaşımda ayrıca, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığından görevlendirilen personel ve yangın söndürme araçlarının da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.