Açık 33ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA-DHA 26.07.2023 17:58

Kütahya'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını çok sayıda ekip söndürmeye çalışıyor.

Kütahya'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Gevrekler köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Köylerin tahliyesi için anons yapıldı

Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürerken, alevlerin yaklaştığı çevredeki köylerin tahliye edilmesi için anons yapılıyor.

Yangına, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, su tankeri ve 5 yer ekibi olmak üzere 220 personelle müdahale sürüyor. İstanbul'dan istenen helikopterin ise Beykoz’da çıkan yangın nedeniyle geri döndüğü ve alevlere şu an sadece karadan müdahale edildiği öğrenildi.

ETİKETLER
Kütahya Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Amasya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine taziye mesajı
19:13
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunan mevkidaşına geçmiş olsun mesajı
18:43
Borsa'dan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
18:35
Siirt'te 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge görüldü
18:24
Ehliyet sınavında düğme görünümlü kamera ile yakalandı
18:11
Manisa'daki orman yangınında şüpheli tarım işçisi tutuklandı
İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı
İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın elebaşları Belçika'daki gösteride ortaya çıktı
Terör örgütü PKK'nın elebaşları Belçika'daki gösteride ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ