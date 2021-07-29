Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Kütahya'nın Emet ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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