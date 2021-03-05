Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Muhacirler köyü yakınlarındaki Karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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