Kütahya’da İbrahim Uslu’nun kullandığı işçi servis midibüsünün önünde giden Mükerrem Güvenli yönetimindeki pancar yüklü traktöre çarptığı kazada yaralı sayısı 20’ye çıktı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.