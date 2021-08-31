Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 15:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kurt sürüsü ağıla saldırdı: 30 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir ağıla kurt sürüsü saldırdı. İçeriye giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 5 kuzuyu da dere yatağına götürerek yedi. Yapılan kontrollerde 8 koyunun da yaralandığı belirlendi.
Korkuteli'ne bağlı Kevzer Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında Ramazan Demirayak'a ait ağıla kurt sürüsü girdi.
İçeriye giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 8 koyunu da yaraladı.
5 kuzuyu alıp dere yatağına götüren kurtlar, parçaladıkları kuzuları yedi.
"Toprağı kazarak içeri girmişler"
Yaklaşık 45-50 bin lira zararı olduğunu söyleyen Ramazan Demirayak, "Sabaha karşı köpeklerin havlaması üzerine ağıla girdim. 25 koyunumuz telef olmuştu. Kurtlar tellerin altından toprakları kazarak içeri girmiş. 25 koyunun iç organlarını çıkarmış. 5 kuzuyu da dere içinde parçalayarak yemiş" dedi.
Etiketler: Hayvancılık
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