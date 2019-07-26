Türkiye

Kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başladı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 01:49 - Son Güncelleme 27 Temmuz 2019 Cumartesi 01:52

Kurbanlıklar gece yarısı İstanbul'a getirilmeye başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Çamlıca ve Riva'daki canlı hayvan sevk noktasında denetimler yaptı.

Kurban bayramı yaklaşırken kurbanlıklar da İstanbul'a getirilmeye başlandı. Anadolu'nun çeşitli kentlerinden yola çıkan TIR ve kamyonlar gece yarısı kente ulaştı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca ve Riva'daki canlı hayvan sevk kontrol noktasında denetimler yaptı. Avrupa Yakası'na geçirilen hayvanların pasaportları ile sağlık raporları ve sevk bilgileri kontrol edildi. Belgeleri eksiksiz olanların geçişine izin verildi. Kurbanlıklar, İstanbul'da izin verilen 230 noktada satışa sunulacak. Kaynak: TRT Haber

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