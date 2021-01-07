Adana'da ekipler, Barbaros Mahallesi’ndeki bir kahvehanede oyun oynandığı bilgisine ulaştı.

Baskın yapan ekipler, iş yerinde oyun oynarken yakaladığı 16 kişiye COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 bin 400 lira ceza uyguladı.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 65 kişiye ceza

Eskişehir asayiş bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan ekip, Hacıalibey Mahallesi'ndeki bir dernek lokaline baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 65 kişiye, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten toplam 291 bin 590 lira ceza verildi.

[Fotoğraf: AA]

Dernek sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem yapıldı.

Ayrıca ekipler, içeride şüpheli davranışlarda bulunan D.R'nin üzerinde, tombala oynayanlardan alacağı paraların hesap çetelesi olarak tutulan 4 parça kağıt ele geçirdi.