Ekipler, Denizli'nin Pamukkale ilçesinin Topraklık Mahallesi'nde bir binanın 3. katında kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Akşam saatlerinde H.B'nin kiraladığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 33 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Yapılan aramalarda, 3 ayrı odada kumar masaları, çok sayıda iskambil kağıdı, nakit para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi.

Kumarcılar kameradan takip ediyorlardı

Şüphelilerin kumar oynarken yakalanmamak için apartman girişine ve çevresine çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirdiği, daireden görüntüleri takip ettikleri ifade edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 33 kişiye toplam 148 bin 500 lira para cezası kesildi.

Zabıta ekiplerince ev mühürlenirken, daireyi kiralayan H.B. ile beraber çalıştığı kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa'da kumar oynayan 42 kişiye 132 bin lira para cezası

Bursa Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi'nde bir dernek lokalinde kumar oynandığını tespit etti.

Derneğin bulunduğu binanın çevresinde bir süre bekleme yapan ekipler, içeriye belli aralıklarla giriş çıkışların olduğunu belirledi.

Derneğe operasyon düzenlenen ekipler, 42 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları için bu kişilere toplam 132 bin 300 lira para cezası verildi.

İçerdekilerin kumar oynarken yakalanmamaları için derneğin bulunduğu binanın girişine ve çevresine çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirildiği tespit edildi.

Ordu'da kumar oynayan 39 kişiye para cezası

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet sorumluluk bölgesinde 39 kişinin kumar oynarken yakalandığını aktardı.

Sonel, "Bir ilçemizde maalesef 39 kişiye kumar oynadıklarından ve COVID-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 120 bin 900 lira para cezası verdik. Hayretler içindeyiz!" ifadelerini kullandı.