Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumar bağımlıları vazgeçmiyor: 22 kişiye 203 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs etkisini artırarak sürdürüyor, kumarcılar salgın dinlemiyor. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak oyun oynayan 22 kişiye 203 bin 861 lira para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi'nde E.E'nin işlettiği kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.
Suçüstü yakalanan 22 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarına uymamak, kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 203 bin 861 lira ceza kesildi.
İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Sosyal Mesafe Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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