Kum fırtınası kazalara sebep oldu: Çok sayıda birbirine girdi
Konya-Ankara karayolunda kum fırtınası etkili oldu. Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Konya'da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü.
Kum fırtınası sürücülere de zor anlar yaşattı.
Cihanbeyli Kırkışla mevkiinde araçlar savruldu. Fırtınanın etkisiyle çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Konya-Ankara kara yolunda kum fırtınası oluştu. Çok sayıda trafik kazası meydana geldi. 30 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var.https://t.co/73dbF2aUVv pic.twitter.com/2xsKloitDH— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2021
Kazaya karışan mısır yüklü kamyondan yola savrulan mısırları temizleme çalışmaları sürüyor.
Trafik durma noktasına geldi
Kırkışla mevkiinde araç geçişlerine izin verilmedi.
Bazı bölgelerde kum fırtınası oluşturarak, trafiğin durmasına neden oldu.
Aksaray-Adana karayolu trafiğe kapatıldı
Aksaray-Adana karayolunda da kum fırtınası çok sayıda kazaya da neden oldu.
Kum fırtınası Aksaray-Adana karayolunda da etkiliydi.
Görüş mesafesi azaldı, yolda çok sayıda kaza meydana geldi.
Bazı noktalarda ulaşım durma noktasına geldi. Trafik ekipleri, kara yolunda birikme yapan araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Niğde
Niğde'de kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.
Görüş mesafesinin düştüğü Bor-Zengen yolunda bir kamyon devrildi, 6 araç kaza yaptı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Valilikten açıklama
Valilikten yapılan açıklamada, Niğde-Aksaray kara yolu, Bor ilçesinden Zengen Mahallesi istikameti ile Çukurkuyu belde yolunda yoğun kum fırtınası yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.