Konya'da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü.

Kum fırtınası sürücülere de zor anlar yaşattı.

[Fotoğraf: DHA]

Cihanbeyli Kırkışla mevkiinde araçlar savruldu. Fırtınanın etkisiyle çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Konya-Ankara kara yolunda kum fırtınası oluştu. Çok sayıda trafik kazası meydana geldi. 30 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var.https://t.co/73dbF2aUVv pic.twitter.com/2xsKloitDH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2021

Kazaya karışan mısır yüklü kamyondan yola savrulan mısırları temizleme çalışmaları sürüyor.

Trafik durma noktasına geldi

Kırkışla mevkiinde araç geçişlerine izin verilmedi.

Bazı bölgelerde kum fırtınası oluşturarak, trafiğin durmasına neden oldu.

Aksaray-Adana karayolu trafiğe kapatıldı

Aksaray-Adana karayolunda da kum fırtınası çok sayıda kazaya da neden oldu.

Kum fırtınası Aksaray-Adana karayolunda da etkiliydi.

Görüş mesafesi azaldı, yolda çok sayıda kaza meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Bazı noktalarda ulaşım durma noktasına geldi. Trafik ekipleri, kara yolunda birikme yapan araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Niğde

Niğde'de kum fırtınası nedeniyle Bor-Zengen ile Çukurkuyu kara yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Görüş mesafesinin düştüğü Bor-Zengen yolunda bir kamyon devrildi, 6 araç kaza yaptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, Niğde-Aksaray kara yolu, Bor ilçesinden Zengen Mahallesi istikameti ile Çukurkuyu belde yolunda yoğun kum fırtınası yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.