Küçükçekmece'de, saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde yangın çıktı.

Bahçede üst üstte istiflenmiş şekilde duran tonlarca atık kağıt balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında, alevler büyüyerek diğer balyalara da sıçradı.

[Fotoğraf: DHA]

3 saat sonra yeniden alevler yükseldi

Yangına ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği ve alevlerin görüldüğü yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasından 3 saat sonra saat 20.30 sıralarında yangın yeniden başladı. Bu sefer ilk yangına göre alevler daha yükseğe çıktı. Alevler bahçedeki tüm kağıtlara sirayet etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sürüyor.