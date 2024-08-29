Açık 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 29.08.2024 08:57

Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı: 1 ölü, 47 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüslerin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 47 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler uzun süre aksadı. Kazayla ilgili 2 metrobüs şoförü ve 1 alan görevlisi alındı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkiinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 47 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı: 1 ölü, 47 yaralı

Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı: 1 ölü, 47 yaralı

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı: 1 ölü, 47 yaralı

Yolcular yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor

Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu.

Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı: 1 ölü, 47 yaralı

Kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 38 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Ağustos Perşembe günü saat 08.48'de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme Dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, kazaya karışan 2 metrobüsün şoförü ile metrobüs hattında görevli denetim amiri gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturmada kazanın incelenmesi için bilirkişi görevlendirmesi yapılırken, yetkililerden olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de istendi.

ETİKETLER
İstanbul İtfaiye Metrobüs Polis Son Dakika
Sıradaki Haber
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi mevzuata aykırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:52
İstanbul Valisi Gül metrobüs kazasında yaralananları ziyaret etti
12:47
Bir asırlık tarihe sahipler: 5 tabya daha koruma altına alınacak
12:43
Kilis'te köy evleri hak sahiplerine teslim ediliyor
12:39
Batı Şeria'nın Cenin kentinde iletişim ve internet hizmetleri kesildi
12:50
Düğünde havaya ateş açan 9 kişiye 74 bin lira ceza
12:44
Denizlerde plastik miktarı 2030 yılına kadar 53 milyon tona ulaşabilir
Kavurucu sıcaklardan kaçan kuşlar zirvedeki Balık Gölü'ne sığınıyor
Kavurucu sıcaklardan kaçan kuşlar zirvedeki Balık Gölü'ne sığınıyor
FOTO FOKUS
Terlik ve ayakkabı hırsızı "tilki" çıktı
Terlik ve ayakkabı hırsızı "tilki" çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ