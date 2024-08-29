Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı: 1 ölü, 47 yaralı

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkiinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece’deki metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaşanan panik anları kameraya yansıdı.https://t.co/BhYwlzy8CA pic.twitter.com/G5UeNGrExp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2024

İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 47 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Yolcular yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor

Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu.

Kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 38 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Ağustos Perşembe günü saat 08.48'de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme Dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, kazaya karışan 2 metrobüsün şoförü ile metrobüs hattında görevli denetim amiri gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturmada kazanın incelenmesi için bilirkişi görevlendirmesi yapılırken, yetkililerden olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de istendi.