Küçükçekmece'de çöken bina sahibinin ifadesi ortaya çıktı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında toplanan 4 şüpheliden biri olan HMG ifadesinde, binanın babasından miras olarak saklandığı, kardeşinin binada bulunan haklarının 2022 yılında satın alınabileceği söylendi.

Binada herhangi bir çatlak veya sıkıntı olmadığı iddiası olan HMG'nin ürettiği büyük inşaatlar için, yanında bulunan kaldırımlardan çok fazla hafriyat kamyonu geçiş yaptı.

Şüpheli, binada yaşayan kişiden şikayetçi olup olmadığını savunarak, "Ben geçen sene meydana gelen depremden sonra rapor 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurdum. Ancak binanın sağlamlığıyla ilgili rapor alamadım. Kiracılara da kendilerini yer bulmalarını söyledi. Müteahhit bulacağım zaman da bu olay meydana geldi." dedi.

Şüpheli HMG, binanın elemanlarının olduğu gibi bağlandığını, eklemediğini öne sürerek, yaşanan olayda bir kusur olmadığını ve üreticilerin daha yaptıklarından önce hala ayakta kaldığını iddia etti.

Ne olmuştu?

Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında toplanan zanlılar, emniyet müdürlüğündeki operasyonların ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülmüştü.

Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.AD ve eşi İ.D, Cumhuriyet Savcılığı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Savcı, bina sahibi HMG'yi tutuklanması, döner mağazasının sahibi eski Ö.K'yi adli kontrol tedbiri ile ilgili talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği nedeniyle bina sahibi HMG'nin tutuklanmasına, Ö.K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.