Annesinin kucağında babasını bekledi, arabadan indiğini görünce de ona seslendi.

Uzman çavuşlar Ercan Kurt ve Adnan Ersoy, Esed rejiminin alçak saldırısında yaralandı. Mehmetçikler, tedavilerinin ardından taburcu edildikten sonra

memleketleri Zonguldak'a döndü.

Ereğli'nin girişinde karşılanan uzman çavuşlar, buradan baba ocağı Yazıcılar köyüne hareket etti. Köy halkı Mehmetçikleri bağırlarına bastı. Bu sırada Uzman Çavuş Adnan Ersoy'ın 2 yaşındaki kızı Asel, annesinin kucağında babasına seslendi. Ersoy, minik kızına yöneldi, onu yanağından öptü.

Uzman Çavuş Ercan Kurt ile annesinin karşılaşmasında da duygusal anlar yaşandı. Gözyaşlarına hakim olamayan anne oğluna sımsıkı sarıldı. Kahramanları karşılayanlar arasında Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da vardı. Karşılamada Mehmetçikler için kurbanlar kesildi, dualar edildi.