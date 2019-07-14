Toplam 644 bin 557 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü.

Adaylara 120 sorunun yöneltildiği sınavda 81 bin 495 kişi görev aldı.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu, öğleden sonra 14.45'te yapılacak.

Sonuçlar 29 Ağustos'ta

ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli sayılacak.

Kaynak: AA