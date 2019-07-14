Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği sınavda 81 bin 495 kişi görev aldı.

KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) eğitim bilimleri oturumu başladı.

Toplam 376 bin 709 adayın başvuru yaptığı sınav, saat 14.45'te başladı. Adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Eğitim bilimleri oturumunda adaylara 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek. Sınavda, 45 bin 219 kişi görev alacak.

Sonuçlar 29 Ağustos'ta

ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli sayılacak.

Kaynak: AA