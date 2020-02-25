1400'lü yıllarda bölgeye yerleştiği bilinen Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin Dedeler köyünde türbesi bulunuyor.

Dedeler sakinleri, Selahaddin Buhârî Hazretlerine hürmeten köylerinde 600 yıldır düğünlerde davul ve zurna çalmıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Köyde müzikli düğün yapacak olanlar ise köyün dışında bulunan düğün salonunda eğlence yapıyor. Köy meydanındaki düğünler ise dualı oluyor.

Türbedar İzzet Çile, "Bu mübarek zâtın buraya 1400 yıllarda geldiği rivayet ediliyor. Buhâra'dan Horasan'a, oradan da Bursa'ya gelmiş. 600 yıldır bu köyde davul çalmak yasak. Köyümüzde düğünler mevlitli oluyor" dedi.

[Fotoğraf: İHA]